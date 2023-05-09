Через блокування морських портів Україна щодня втрачає 170 млн доларів, - експерт

"За інформацією Державної митної служби, у січні-листопаді експорт металів та виробів з них з України становив $5,7 млрд. За цими показниками, металопродукція увійшла до трійки найбільш експортованих з країни товарів з експортом продовольчих товарів $21 млрд. Але якщо говорити про чорні метали, то цифра знизилася на 67,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2021-го - до 5,81 млн т. У грошовому вимірі експорт за цей період упав на 65,4% р./р. - до $4,36 млрд", - пояснила вона.

За її словами, добувна галузь навіть попри величезні руйнування, викликані війною, намагається якось триматися, і є деякі компанії, які не зупинили постачання продукції до США, навіть попри заблоковані порти.

"Але це величезні витрати для підприємств, які могли б зменшитися, якби порти діяли. Щодня Україна втрачає $170 млн через блокаду чорноморських портів та окупацію тих, що розташовані на узбережжі Азовського моря. Команда НАДПУ висувала вимоги стосовно відкриття "коридору" для експорту металу (за прикладом зернового), але наразі зрушень щодо цього питання немає", - підкреслила Орінчак.

Водночас Росія продовжує постачати на західні ринки, в першу чергу на європейський, чимало сировини. Наприклад, в ГМК залізна руда, чавун, феросплави взагалі не потрапили під санкції, хоча Україна готова замістити цю продукцію на світовому ринку.