Из-за блокировки морских портов Украина ежедневно теряет 170 млн долларов, - эксперт

"По информации Государственной таможенной службы, в январе-ноябре экспорт металлов и изделий из них из Украины составил $5,7 млрд. По этим показателям, металлопродукция вошла в тройку наиболее экспортируемых из страны товаров с экспортом продовольственных товаров $21 млрд. Но если говорить о черных металлы, то цифра снизилась на 67,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го - до 5,81 млн т. В денежном измерении экспорт за этот период упал на 65,4% г./г - до $4,36 млрд", - объяснила она.

По ее словам, добывающая отрасль даже, несмотря на огромные разрушения, вызванные войной, пытается как-то держаться, и есть некоторые компании, которые не остановили поставки продукции в США, даже несмотря на заблокированные порты.

"Но это огромные затраты для предприятий, которые могли бы уменьшиться, если бы порты действовали. Ежедневно Украина теряет $170 млн из-за блокады черноморских портов и оккупации на побережье Азовского моря. Команда НАДПУ выдвигала требования относительно открытия "коридора" для экспорта металла (по примеру зернового), но пока сдвигов по этому вопросу нет", - подчеркнула Оринчак.

В то же время, Россия продолжает поставлять на западные рынки, в первую очередь на европейский, немало сырья. К примеру, в ГМК железная руда, чугун, ферросплавы вообще не попали под санкции, хотя Украина готова заместить эту продукцию на мировом рынке.