Через блокаду портів "Метінвест" працює на рівні 30-50% від довоєнних потужностей

"Навіть таких показників важко досягти через логістику, оскільки порти Чорного моря недоступні Україні для експорту залізної руди, сталі та вугілля. Ми змушені доставляти вантажі наземними маршрутами, а їх потужності, на жаль, або недостатні для значних поставок або дуже дорогі для деяких товарів, які ми постачаємо", - прокоментував він.

За словами Риженкова, більшість комбінатів, які перебувають під контролем компанії, не постраждали внаслідок війни, тому відновлення їх виробництва до довоєнного рівня займе кілька місяців. Водночас він зауважив: прогнозувати відновлення потужностей, зруйнованих росіянами, наразі неможливо.

"Якщо ж говорити про комбінати, котрі знаходяться на окупованій території в Маріуполі, такі як "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча, ми повинні подивитися, якої шкоди вони зазнали під час бомбардувань. Я підозрюю, що збитки там були значними і нам знадобиться деякий час, поки ми зможемо відновити довоєнне виробництво", - додав гендиректор компанії.

Він також зазначив, що від початку війни компанія активно допомагає військовим, армії, Україні та українцям здобути перемогу. За цей час сума допомоги від "Метінвесту" сягнула понад 2 млрд грн, у тому числі на потреби Збройних Сил України направлено 1,3 млрд грн.

Крім того, від початку вторгнення всі підприємства компанії стали на "військові рейки", і почали виробляти матеріали воєнного призначення, серед яких колючий дріт, огорожі, бетонні блоки й протитанкові їжаки.

Як відомо, бізнесмен, акціонер компанії "Метінвест" Рінат Ахметов заснував мілітарну ініціативу "Сталевий фронт", в рамках якої українські військові отримали вже 150 тис. бронежилетів, понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто та півмільйона літрів пального.

Також металурги спроектували спеціальне модульне укриття для військових, здатне при правильній установці витримати артилерійський обстріл: на передову доправили вже 25 таких укриттів, в планах "Метінвест" - виробляти ще 30 щомісяця.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.