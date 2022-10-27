Из-за блокады портов "Метинвест" работает на уровне 30-50% от довоенных мощностей

"Даже таких показателей трудно достичь из-за логистики, поскольку порты Черного моря недоступны Украине для экспорта железной руды, стали и угля. Мы вынуждены доставлять грузы по наземным маршрутам, а их мощности, к сожалению, или недостаточны для значительных поставок или очень дороги для некоторых товаров, которые мы поставляем", - прокомментировал он.

По словам Рыженкова, большинство находящихся под контролем компании комбинатов не пострадали в результате войны, поэтому возобновление их производства до довоенного уровня займет несколько месяцев. В то же время, он заметил: прогнозировать восстановление мощностей, разрушенных россиянами, пока невозможно.

"Если же говорить о комбинатах, которые находятся на оккупированной территории в Мариуполе, такие как "Азовсталь" и ММК им. Ильича, мы должны посмотреть, какой ущерб они понесли во время бомбежек. Я подозреваю, что ущерб там был значительным и нам понадобится некоторое время, пока мы сможем возобновить довоенное производство", - добавил гендиректор компании.

Он также отметил, что с начала войны компания активно помогает военным, армии, Украине и украинцам одержать победу. За это время сумма помощи от "Метинвеста" составила более 2 млрд грн, в том числе на нужды Вооруженных Сил Украины направлено 1,3 млрд грн.

Кроме того, с начала вторжения все предприятия компании стали на "военные рельсы", и начали производить материалы военного назначения, среди которых колючая проволока, ограждения, бетонные блоки и противотанковые ежи.

Как известно, бизнесмен, акционер компании "Метинвест" Ринат Ахметов основал милитарную инициативу "Стальной фронт", в рамках которой украинские военные получили уже 150 тыс. бронежилетов, более двух тысяч дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего.

Также металлурги спроектировали специальное модульное укрытие для военных, способное при правильной установке выдержать артиллерийские обстрелы: на передовую доставили уже 25 таких укрытий, в планах "Метинвест" - производить еще 30 ежемесячно.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд. грн., и ежедневно эта цифра растет.