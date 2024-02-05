Через аварію в Австрії УЗ попередила про відміну безпересадкових вагонів з Відня

Як пояснили у компанії, це пов'язано з аварію на залізниці між Австрією та Угорщиною. Тому скасовано поїзд №149 Відень - Захонь, з яким і прямують безпересадкові спальні вагони Відень - Київ.

"Відправлення вагонів з Відня до Києва заплановане з головного вокзалу Відня у складі поїзда EC 341 Відень - Будапешт-Келеті о 20:37", - сказано у повідомленні.

Подорожчання квитків на потяги міжнародних рейсів

В Україні зросла вартість квитків на міжнародні залізничні пасажирські рейси на більшість поїздів. Нові тарифи почали діяти з 10 грудня.

Як пояснювали в УЗ, оновлення тарифів та перегляд розміру знижок дозволить "продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень". Докладніше про нові тарифи на ці напрямки – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.