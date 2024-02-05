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Из-за аварии в Австрии УЗ предупредила об отмене беспересадочных вагонов из Вены

Иллюстративное фото: украинский войск Из-за аварии в Австрии УЗ предупредила об отмене беспересадочных вагонов из Венечного (facebook com Ministry for restoration)
Автор: Наталья Кава

"Укрзализныця" предупредила пассажиров об отмене беспересадочных спальных вагонов из Вены в Киев 5 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как объяснили в компании, это связано с аварией на железной дороге между Австрией и Венгрией. Поэтому отменен поезд №149 Вена - Захонь, с которым и следуют беспересадочные спальные вагоны Вена - Киев.

"Отправка вагонов из Вены в Киев запланирована с главного вокзала Вены в составе поезда EC 341 Вена - Будапешт-Келети в 20:37", - говорится в сообщении.

Удорожание билетов на поезда международных рейсов

В Украине выросла стоимость билетов на международные железнодорожные пассажирские рейсы на большинство поездов. Новые тарифы начали действовать с 10 декабря.

Как объясняли в УЗ, обновление тарифов и пересмотр размера скидок позволит "продолжить обновление парка вагонов и уменьшить общий ущерб от пассажирских перевозок". Подробнее о новых тарифах на эти направления – в материале РБК-Украина.

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