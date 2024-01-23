Через атаку по Україні пошкодилися електромережі у двох областях: що відомо

Через ракетну атаку по Україні 23 січня є пошкодження в мережах обленерго в двох регіонах. А саме у Дніпропетровській та у Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

"Після ранкового ракетного обстрілу є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у компанії, відновлювальні роботи розпочались одразу після закінчення повітряної тривоги.

Обстріл України

Російські війська влаштували масовану ракетну атаку по Україні 23 січня. Про вибухи та "прильоти" повідомлялося в Харкові, Києві та Павлограді та Шостці Сумської области. Зокрема, в Києві почалися пожежі припаркованих авто, будинків і квартир, в одній із них знайшли частину ракети, що не розірвалася. Наразі відомо про 21 постраждалого.

Відомо, що РФ здійснила комбінованований удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 з 41 ворожу ціль. Зокрема, на Київ ворог запустив близько 20 ракет. Докладніше про наслідки атаки РФ – у матеріалі РБК-Україна.