Из-за атаки по Украине повредились электросети в двух областях: что известно
Из-за ракетной атаки по Украине 23 января есть повреждения в сетях облэнерго в двух регионах. А именно в Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
"После утреннего ракетного обстрела есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.
Как отмечают в компании, восстановительные работы начались сразу после окончания воздушной тревоги.
Обстрел Украины
Российские войска устроили массированную ракетную атаку по Украине 23 января. О взрывах и "прилетах" сообщалось в Харькове, Киеве и Павлограде и Шостке Сумской области. В частности, в Киеве начались пожары припаркованных авто, домов и квартир, в одной из них нашли неразорвавшуюся часть ракеты. На данный момент известно о 21 пострадавшем.
Известно, что РФ совершила комбинированный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 враждебную цель. В частности, на Киев враг запустил около 20 ракет.
Подробнее о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.
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