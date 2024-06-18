UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через атаку "Шахедів" по Україні повідомляють про роботу ППО, є збиття

Фото: сили ППО ЗСУ працюють по ворожих дронах-камікадзе 18 червня ввечері (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти сьогодні ввечері, 18 червня, запустили по Україні кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" для повітряної атаки. У низці областей оголосили тривогу, працюють системи протиповітряної оборони, і вже є збиття ворожої цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака та Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

За словами глави ОВА, вже відомо про ліквідацію одного ударного безпілотника росіян у небі над Криворізьким районом.

"У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці збили ворожий "Шахед", - написав чиновник у своєму Telegram о 23:35.

Між тим у Повітряних силах інформують, що станом на близько пів на дванадцяту ночі фіксується такий рух дронів-камікадзе противника:

  • "Шахеди" з Миколаївської області летять курсом на Одеську область,
  • Ударні безпілотники ворога на півночі Херсонської області прямують курсом на Миколаївську область,
  • нова група ворожих БПЛА із тимчасово окупованої частини Запорізької області летить у бік Херсонської області.

Пізніше військові попередили про рух "Шахедів" у напрямку Запоріжжя. Згодом в моніторингових групах написали про роботу ППО у Запорізькому районі.

О 00:16 у Повітряних силах оновили дані щодо руху "Шахедів":

  • ударні безпілотники ворога на півночі Одеської області - курсом на північний захід,
  • "Шахеди" на півночі Миколаївської області прямують на захід,
  • група ворожих БПЛА у Херсонській області летить курсом на Миколаївську область,
  • група дронів-камікадзе на Запоріжжі - курсом на Херсонську область.

О 00:35 військові повідомили про рух групи "Шахедів" з Херсонської області у Дніпропетровську область, зокрема у напрямку Кривого Рогу.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Атака "Шахедів" 18 червня

Нагадаємо, російські загарбники застосовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" (маркуються в росармії як "Гєрані") для повітряних атак по Україні мало не щодня.

Так, минулої ночі ворог запускав для ударів по Україні 10 таких дронів-камікадзе. Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ усі ворожі безпілотники були збиті. Бойова робота із відбиття повітряної атаки тоді тривала над Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьППОВійна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів