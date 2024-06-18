Через атаку "Шахедів" по Україні повідомляють про роботу ППО, є збиття

За словами глави ОВА, вже відомо про ліквідацію одного ударного безпілотника росіян у небі над Криворізьким районом.

"У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці збили ворожий "Шахед", - написав чиновник у своєму Telegram о 23:35.

Між тим у Повітряних силах інформують, що станом на близько пів на дванадцяту ночі фіксується такий рух дронів-камікадзе противника:

"Шахеди" з Миколаївської області летять курсом на Одеську область,

Ударні безпілотники ворога на півночі Херсонської області прямують курсом на Миколаївську область,

нова група ворожих БПЛА із тимчасово окупованої частини Запорізької області летить у бік Херсонської області.

Пізніше військові попередили про рух "Шахедів" у напрямку Запоріжжя. Згодом в моніторингових групах написали про роботу ППО у Запорізькому районі.

О 00:16 у Повітряних силах оновили дані щодо руху "Шахедів":

ударні безпілотники ворога на півночі Одеської області - курсом на північний захід,

"Шахеди" на півночі Миколаївської області прямують на захід,

група ворожих БПЛА у Херсонській області летить курсом на Миколаївську область,

група дронів-камікадзе на Запоріжжі - курсом на Херсонську область.

О 00:35 військові повідомили про рух групи "Шахедів" з Херсонської області у Дніпропетровську область, зокрема у напрямку Кривого Рогу.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Атака "Шахедів" 18 червня

Нагадаємо, російські загарбники застосовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" (маркуються в росармії як "Гєрані") для повітряних атак по Україні мало не щодня.

Так, минулої ночі ворог запускав для ударів по Україні 10 таких дронів-камікадзе. Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ усі ворожі безпілотники були збиті. Бойова робота із відбиття повітряної атаки тоді тривала над Запорізькою та Дніпропетровською областями.