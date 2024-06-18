Через атаку "Шахедів" по Україні повідомляють про роботу ППО, є збиття

Російські окупанти сьогодні ввечері, 18 червня, запустили по Україні кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" для повітряної атаки. У низці областей оголосили тривогу, працюють системи протиповітряної оборони, і вже є збиття ворожої цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака та Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
За словами глави ОВА, вже відомо про ліквідацію одного ударного безпілотника росіян у небі над Криворізьким районом.
"У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці збили ворожий "Шахед", - написав чиновник у своєму Telegram о 23:35.
Між тим у Повітряних силах інформують, що станом на близько пів на дванадцяту ночі фіксується такий рух дронів-камікадзе противника:
Пізніше військові попередили про рух "Шахедів" у напрямку Запоріжжя. Згодом в моніторингових групах написали про роботу ППО у Запорізькому районі.
О 00:16 у Повітряних силах оновили дані щодо руху "Шахедів":
О 00:35 військові повідомили про рух групи "Шахедів" з Херсонської області у Дніпропетровську область, зокрема у напрямку Кривого Рогу.
Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:
Нагадаємо, російські загарбники застосовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" (маркуються в росармії як "Гєрані") для повітряних атак по Україні мало не щодня.
Так, минулої ночі ворог запускав для ударів по Україні 10 таких дронів-камікадзе. Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ усі ворожі безпілотники були збиті. Бойова робота із відбиття повітряної атаки тоді тривала над Запорізькою та Дніпропетровською областями.
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