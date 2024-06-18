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Из-за атаки "Шахедов" по Украине сообщают о работе ПВО, есть сбитие

Фото: силы ПВО ВСУ работают по вражеским дронам-камикадзе 18 июня вечером (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты сегодня вечером, 18 июня, запустили по Украине несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед" для воздушной атаки. В ряде областей объявили тревогу, работают системы противовоздушной обороны, и уже есть сбитие вражеской цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака и Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

По словам главы ОВА, уже известно о ликвидации одного ударного беспилотника россиян в небе над Криворожским районом.

"В Криворожском районе работала ПВО. Защитники сбили вражеский "Шахед"", - написал чиновник в своем Telegram в 23:35.

Между тем в Воздушных силах информируют, что по состоянию на около половины двенадцатого ночи фиксируется такое движение дронов-камикадзе противника:

  • "Шахеды" из Николаевской области летят курсом на Одесскую область,
  • Ударные беспилотники врага на севере Херсонской области следуют курсом на Николаевскую область,
  • новая группа вражеских БПЛА из временно оккупированной части Запорожской области летит в сторону Херсонской области.

Позже военные предупредили о движении "Шахедов" в направлении Запорожья.

На данный момент карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Атака "Шахедов" 18 июня

Напомним, российские захватчики применяют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" (маркируются в росармии как "Герани") для воздушных атак по Украине почти ежедневно

Так, минувшей ночью враг запускал для ударов по Украине 10 таких дронов-камикадзе. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ все вражеские беспилотники были сбиты. Боевая работа по отражению воздушной атаки тогда велась над Запорожской и Днепропетровской областями.

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Днепропетровская областьПВОВойна в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов