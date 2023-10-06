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Через атаку дронів тимчасово не працює поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією

Фото: через атаку дронів тимчасово не працює поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією (facebook.com/ferryorlivka)
Автор: Тетяна Степанова

Після нічної атаки росіян по Україні у п'ятницю, 6 жовтня, тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що наразі у пункті пропуску відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру. В результаті обстрілу люди не постраждали.

"Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Румунії", - зазначили в ДПСУ.

Нічна атака 6 жовтня

В ніч на 6 жовтня росіяни знову атакували територію України - повітряну тривогу оголошували в східних, південних та центральних областях. Повітряні сили попереджали про небезпеку атаки дронів.

Раніше повідомлялося, що силами протиповітряної оборони знищено три безпілотники в Одеській області та 8 у Миколаївській.

Ворог в черговий раз використовував тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону.

Під ударом опинилися прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я: пошкоджено зерносховище, зайнялись кілька вантажних автівок, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Загалаом силам ППО вдалося знищити 25 із 33 ударних безпілотників.

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Румуніяатака дронівКордон з Україною