Из-за атаки дронов временно не работает паромный пункт пропуска на границе с Румынией

После ночной атаки россиян по Украине в пятницу, 6 октября, временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка" на границе с Румынией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что в пункте пропуска проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру. В результате обстрела люди не пострадали.
"Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Румынию", - отметили в ГНСУ.
В ночь на 6 октября россияне снова атаковали территорию Украины - воздушную тревогу объявляли в восточных, южных и центральных областях. Воздушные силы предупреждали об опасности атаки дронов.
Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотника в Одесской области и 8 в Николаевской.
Враг в очередной раз использовал тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы.
Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья: повреждено зернохранилище, занялись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.
Всего силам ПВО удалось уничтожить 25 из 33 ударных беспилотников.
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