Из-за атаки дронов временно не работает паромный пункт пропуска на границе с Румынией

Отмечается, что в пункте пропуска проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру. В результате обстрела люди не пострадали.

"Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Румынию", - отметили в ГНСУ.

Ночная атака 6 октября

В ночь на 6 октября россияне снова атаковали территорию Украины - воздушную тревогу объявляли в восточных, южных и центральных областях. Воздушные силы предупреждали об опасности атаки дронов.

Ранее сообщалось, что силами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотника в Одесской области и 8 в Николаевской.

Враг в очередной раз использовал тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы.

Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья: повреждено зернохранилище, занялись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Всего силам ПВО удалось уничтожить 25 из 33 ударных беспилотников.