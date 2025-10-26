ua en ru
Через атаку на автобус біля Сум вже 13 поранених, медики рятують дитину й дорослого

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 20:59
Через атаку на автобус біля Сум вже 13 поранених, медики рятують дитину й дорослого Ілюстративне фото: через російський дрон біля Сум постраждало вже 13 осіб (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кількість поранених від чергового російського теракту в Сумській області, коли дрон цілеспрямовано атакував пасажирський автобус, зросла до 13. Серед постраждалих двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Спочатку Григоров повідомив про 10 постраждалих внаслідок удару. За його словами, двоє з поранених перебувають у важкому стані.

"Росіяни прицільно вдарили по цивільному транспорту - по людях. Серед постраждалих - двоє дітей 15 та 8 років. Усім надається необхідна допомога. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані - дитина та дорослий. Медики борються за їхні життя", - написав він.

Пізніше Григоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російського теракту зросла до 13 осіб.

"Ще трьох поранених обстежують медики після влучання ворожого БпЛА у рейсовий мікроавтобус у Сумському районі. Таким чином, кількість поранених від російської атаки зросла до 13. Це десять жінок, один чоловік та двоє дітей", - зазначив він.

Нагадаємо, що в другій половині дня 26 жовтня російські окупанти атакували в Сумській області пасажирський мікроавтобус. Внаслідок дронової атаки транспортний засіб згорів, пасажири отримали травми та поранення.

До цього, вдень 26 жовтня, російські окупанти влучили дроном у дах багатоповерхівки у Сумах. Внаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина.

