Через атаку на автобус біля Сум вже 13 поранених, медики рятують дитину й дорослого

Кількість поранених від чергового російського теракту в Сумській області, коли дрон цілеспрямовано атакував пасажирський автобус, зросла до 13. Серед постраждалих двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Спочатку Григоров повідомив про 10 постраждалих внаслідок удару. За його словами, двоє з поранених перебувають у важкому стані.

"Росіяни прицільно вдарили по цивільному транспорту - по людях. Серед постраждалих - двоє дітей 15 та 8 років. Усім надається необхідна допомога. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані - дитина та дорослий. Медики борються за їхні життя", - написав він.

Пізніше Григоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російського теракту зросла до 13 осіб.

"Ще трьох поранених обстежують медики після влучання ворожого БпЛА у рейсовий мікроавтобус у Сумському районі. Таким чином, кількість поранених від російської атаки зросла до 13. Це десять жінок, один чоловік та двоє дітей", - зазначив він.