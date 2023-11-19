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Через атаки РФ в Одеській області майже 4 тисячі будинків досі залишаються без світла

Одеська область, Неділя 19 листопада 2023 02:07
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Через атаки РФ в Одеській області майже 4 тисячі будинків досі залишаються без світла Фото: в Одеській області майже 4 тисячі будинків досі залишаються без світла (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одеській області через російську атаку на об'єкт критичної інфраструктури без світла залишаються ще понад 3 800 будинків у 13 населених пунктах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

"На вечір нашим аварійним бригадам вдалося повернути світло до 7 732 осель, знеструмлених через негоду. Без світла лишаються ще понад 3 800 будинків у 13 населених пунктах області", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

У компанії розповіли, що мережі лагодять 34 бригади енергетиків, однак через погані погодні умови відключень може бути більше.

Обстріл енергоінфраструктури Одеської області

18 листопада російські терористи атакували об'єкт енергетики в Одеській області, там спалахнула пожежа. Постраждав працівник. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено нафтобазу.

У ДТЕК повідомили, що в Одеській області без світла залишилися 2 тисячі споживачів.

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