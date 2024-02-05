Через атаки хуситів. Доходи Суецького каналу скоротилися вдвічі, - Bloomberg

Доходи Єгипту від Суецького каналу в січні впали майже вдвічі після того, як напади єменських бойовиків у Червоному морі змусили великі судноплавні компанії відправляти судна альтернативними маршрутами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, у січні дохід становив близько 428 млн доларів порівняно з 804 млн доларів за той же період у 2023 році. При цьому кількість суден, що курсують каналом, скоротилася на 36%.

Суецький канал є найкоротшим морським шляхом між Азією та Європою. Він є важливим джерелом іноземної валюти для Єгипту і приніс йому близько 10,25 млрд доларів у 2023 році.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язок з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаними з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хуситів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусити повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі – читайте у нашому матеріалі РБК-Україна.