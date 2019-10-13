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Арахамія передасть СБУ дані про можливий підкуп учасників акцій

Новини » Політика    13.10.2019 - 23:54
Арахамія передасть СБУ дані про можливий підкуп учасників акцій
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)

Депутат вибачився перед учасниками протестів за свої слова про часткову проплаченість мітингів

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що має намір у вівторок передати наявну в нього інформацію про можливий підкуп учасників акцій проти узгодження "формули Штайнмаєра" в Головне управління Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Facebook.

Арахамія додав, що мав надати наявні в нього дані в СБУ ще до Дня захисника України 14 жовтня.

"Всю інформацію, яку я маю, передам у вівторок в Головне управління Служби безпеки України. Я повинен був це зробити напередодні Дня захисника України", - написав він.

Депутат також вибачився перед учасниками протестів, яких він міг образити своїми словами про часткову проплаченість останніх мітингів на Майдані.

"Я переосмислив сказане мною в інтерв‘ю "Лівому берегу". Я хочу публічно вибачитись перед всіма учасниками акції "Ні капітуляції", які прийшли туди по зову свого сердця та душі. В мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив - за це я і вибачаюсь", - додав він.

Арахамія передасть СБУ дані про можливий підкуп учасників акцій

Раніше Давид Арахамія заявив, що, на його думку, деякі учасники акцій проти узгодження "формули Штайнмаєра" отримують гроші за участь у них, за його припущенням таких може бути близько 5%.

Водночас він додав, що реальних протестувальників, які " вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань", набагато більше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців забезпечити безпеку проведення акцій 14 жовтня та не піддаватися на провокації.

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Новини України Служба безпеки УкраїнипротестДавид Арахамія
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