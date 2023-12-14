Через агресію РФ. Японія, Італія і Британія домовилися про створення нового винищувача

Зазначається, що країни прагнуть зміцнити свою співпрацю перед обличчям зростаючих загроз з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.

Минулого року три країни домовилися об'єднати індивідуальні плани (японський Mitsubishi FX прийде на зміну знятим з озброєння F-2, розробленим у США), щоб виробити новий бойовий літак для розгортання у 2035 році.

Японія, яка швидко нарощує свою армію, сподівається на те, що у неї буде більше можливостей протистояти зростаючому натиску Китаю, схвалюючи при цьому ширшу присутність Великої Британії в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Глава Міноборони Британії Грант Шаппс заявив, що розробка нового винищувача зміцнить колективну безпеку, оскільки ризики і проблеми від Європи до Індо-Тихоокеанського регіону очевидні всім.

Японії треба відмовитися від заборони на експорт летальної зброї

Зазначається, що Японія просувається вперед, попри запізніле пом'якшення своєї нинішньої політики, яка забороняє експорт летальної зброї в третю країну.

Обмеження, передбачене повоєнною пацифістською конституцією Японії, не дає змоги країні продавати спільно розроблений винищувач і, можливо, ускладнює проєкт, оскільки Велика Британія та Італія сподіваються, що зможуть продати новий літак.

Цей проект є першим випадком, коли Японія візьме участь у багатонаціональній організації зі спільного розроблення нової військової техніки.

Щоб протистояти зростаючим загрозам з боку Китаю, Північної Кореї та Росії, Японія розширює своє оборонне партнерство з країнами Європи, Південно-Східної Азії та Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Австралією та Філіппінами.

Що цьому передувало

Створення винищувача наступного покоління під назвою GCAP, про що оголосили Японія, Італія та Британія наприкінці 2022 року, передбачає створення реактивного літака, який би об'єднав британський проект Tempest з японською програмою винищувачів FX.

Очікується, що італійсько-англо-японська програма щодо створення винищувача наступного покоління під назвою GCAP коштуватиме десятки млрд доларів, але партнери ще не остаточно визначили, як розподілять бюджет.

Це тристороннє партнерство виникло у 2022 році, коли Франція, Німеччина та Іспанія висунули конкурентний план створення військового літака в рамках широкої європейської спроби зміцнити безпеку на тлі повномасштабної війни РФ проти України.