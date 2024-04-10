В Європі оцінять можливості НАТО з захисту енергетики на тлі агресії РФ, - ЗМІ

Міністри Євросоюзу обговорять наступного тижня, яку роль НАТО може зіграти в захисті енергетичної інфраструктури континенту від можливого нападу після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Бельгія хоче запитати у держав-членів, який внесок НАТО може внести в боротьбу з широким спектром загроз, включно з диверсіями, кібератаками і тактикою гібридної війни. Усі члени ЄС також обговорять, як фінансувати транскордонну інфраструктуру.

"Війна проти України показала, що енергетика була, є і, ймовірно, буде навмисно й активно використовуватися як зброя", - йдеться в документі.

Видання вказує, що моніторинг енергетичної інфраструктури у 27 державах-членах та їхніх морях є непростим завданням, особливо в міру того, як ЄС рухається до більш цифрової енергетичної мережі та виділяє децентралізовані поновлювані джерела енергії.

Досвід війни в Україні

Після російського вторгнення в Україну енергетична інфраструктура ЄС стала об'єктом можливого саботажу і найпоказовішим прикладом якого стала низка вибухів на газопроводі "Північний потік" у вересні 2022 року.

Ще один трубопровід, що з'єднує Фінляндію та Естонію, був пошкоджений торік, тоді як російські військові кораблі проходили через Ла-Манш.

"Це відбувається на тлі зростаючої стурбованості з приводу енергетичної безпеки блоку", - додало видання.