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В Європі оцінять можливості НАТО з захисту енергетики на тлі агресії РФ, - ЗМІ

Середа 10 квітня 2024 22:39
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В Європі оцінять можливості НАТО з захисту енергетики на тлі агресії РФ, - ЗМІ Архівне фото: у Європі оцінять можливості НАТО по захисту енергоінфраструктури (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міністри Євросоюзу обговорять наступного тижня, яку роль НАТО може зіграти в захисті енергетичної інфраструктури континенту від можливого нападу після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Бельгія хоче запитати у держав-членів, який внесок НАТО може внести в боротьбу з широким спектром загроз, включно з диверсіями, кібератаками і тактикою гібридної війни. Усі члени ЄС також обговорять, як фінансувати транскордонну інфраструктуру.

"Війна проти України показала, що енергетика була, є і, ймовірно, буде навмисно й активно використовуватися як зброя", - йдеться в документі.

Видання вказує, що моніторинг енергетичної інфраструктури у 27 державах-членах та їхніх морях є непростим завданням, особливо в міру того, як ЄС рухається до більш цифрової енергетичної мережі та виділяє децентралізовані поновлювані джерела енергії.

Досвід війни в Україні

Після російського вторгнення в Україну енергетична інфраструктура ЄС стала об'єктом можливого саботажу і найпоказовішим прикладом якого стала низка вибухів на газопроводі "Північний потік" у вересні 2022 року.

Ще один трубопровід, що з'єднує Фінляндію та Естонію, був пошкоджений торік, тоді як російські військові кораблі проходили через Ла-Манш.

"Це відбувається на тлі зростаючої стурбованості з приводу енергетичної безпеки блоку", - додало видання.

Удари по енергетиці в Україні

Нагадаємо, росіяни посилили обстріл України ще кілька тижнів тому. Вони неодноразово завдавали масованих ударів по території нашої країни. Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема одна з атак залишила весь Харків без світла.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що подібними атаками ворог намагається завдати якнайбільше руйнувань енергетичному сектору нашої країни. А міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що останні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі викликали набагато більше наслідків, ніж атаки взимку 2022-2023 років.

Більш детально про удари по українській енергетиці - у матеріалі РБК-Україна.

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