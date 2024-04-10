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В Европе оценят возможности НАТО по защите энергетики на фоне агрессии РФ, - СМИ

Среда 10 апреля 2024 22:39
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В Европе оценят возможности НАТО по защите энергетики на фоне агрессии РФ, - СМИ Архивное фото: в Европе оценят возможности НАТО по защите энергоинфраструктуры (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министры Евросоюза обсудят на следующей неделе, какую роль НАТО может сыграть в защите энергетической инфраструктуры континента от возможного нападения после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Бельгия хочет спросить у государств-членов, какой вклад НАТО может внести в борьбу с широким спектром угроз, включая диверсии, кибератаки и тактику гибридной войны. Все члены ЕС также обсудят, как финансировать трансграничную инфраструктуру.

"Война против Украины показала, что энергетика была, есть и, вероятно, будет намеренно и активно использоваться как оружие", - говорится в документе.

Издание указывает, что мониторинг энергетической инфраструктуры в 27 государствах-членах и их морях является непростой задачей, особенно по мере того, как ЕС движется к более цифровой энергетической сети и выделяет децентрализованные возобновляемые источники энергии.

Опыт войны в Украине

После российского вторжения в Украину энергетическая инфраструктура ЕС стала объектом возможного саботажа и самым показательным примером которого стала череда взрывов на газопроводе "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Еще один трубопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию, был поврежден в прошлом году, тогда как российские военные корабли проходили через Ла-Манш.

"Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу энергетической безопасности блока", - добавило издание.

Удары по энергетике в Украине

Напомним, россияне усилили обстрелы Украины еще несколько недель назад. Они неоднократно наносили массированные удары по территории нашей страны. Главной целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры. В частности одна из атак оставила весь Харьков без света.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что подобными атаками враг пытается нанести как можно больше разрушений энергетическому сектору нашей страны. А министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что последние российские удары по украинской энергетической инфраструктуре вызвали гораздо больше последствий, чем атаки зимой 2022-2023 годов.

Более подробно об ударах по украинской энергетике - в материале РБК-Украина.

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