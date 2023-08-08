Череватий про подвійні удари росіян по Кругляківці та Покровську: це їхня нацистська практика

"Вони свідомо знали, що люди будуть приходити на допомогу. І свідомо завдали удар. І це вже не вперше. Так само й з Покровськом. Це їхня нацистська стала практика. Не рахуватися ні з цивільною інфраструктурою, ні з людьми, ні з тим, що там літні люди, діти, хворі чи будь-хто. Для них це не є перепоною", - сказав Череватий.

За його словами, таким чином росіяни хочуть зламати нашу волю до спротиву, а також показати свою безжальність, що вони не зупиняться ні перед чим.

"Тим паче, що наближається річниця нашої вдалої харківської операції, яка дуже принизила їх і каскадно обвалила всю їх оборону. Вони прагнуть реваншу понад усе, але помилилися в головному розрахунку. Що це призведе до зворотних подій", - зазначив речник.

Ракетний удар по Покровську

Нагадаємо, вчора російська армія обстріляла центр Покровська ракетами "Іскандер". За даними місцевої влади, перший удар був о 19:15, а згодом другий о 19:52.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі наголосив, що це тактика Росії. Ворог перший удар завдає по цивільних, а другий - по службах, які приїжджають на місце.

Внаслідок обстрілу в місті пошкоджені дев'яти- та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

За останніми даними, загиблих внаслідок вчорашнього удару по Покровську 7, а поранених 88. Більшість із них цивільні, але також є рятувальники та військові. Зокрема, загинув заступник начальника ГУ ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.

Детальніше про наслідки обстрілу Покровська - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Обстріл Кругляківки

Росіяни вчора, 7 серпня, обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка у Харківській області. В результаті цього загинуло дві людини.

Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами.