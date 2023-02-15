Череватий назвав сенс оборони Бахмута

"Воїни на бахмутському напрямку виконують дуже важливу функцію - вони зараз знекровлюють ворога. Знищують кращі російські частини. З кожним таким боєм противник стає все менш боєздатним", - сказав він.

Відповідаючи на питання, за яких умов українським військам доведеться відходити з Бахмуту, Череватий зазначив, що тактичні відступи можливі в різних ситуаціях, насамперед - для збереження особового складу, для того, щоби покращити своє тактичне положення і більш ефективно проводити оборонну операцію, щоби вирівняти лінію оборони.

"Важливо - щоби ворог не мав можливості системно прорвати нашу оборону, тому що тоді він обрушує тили і просто рухається по напрямку головного удару. Наприклад, у даному випадку це Слов'янськ та Краматорськ", - сказав речник.

Череватий зазначив, що керівник цієї ділянки фронту - один із найдосвідченіших генералів командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Він планував київську битву, харківську та лиманську операції. У нього дуже потужний штаб і там, як правило, розглядаються різні варіанти дій противника і варіанти протидії їм", - додав він.