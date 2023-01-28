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Череватий про бої у районі Вугледара: росіяни концентрують сили та агресивні удари

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська у районі Вугледару (Донецька область) концентрують сили та завдають масованих ударів по нашій обороні. Проте ЗСУ зупиняють атаки ворога та завдають втрат росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що бої у районі Вугледара тривають протягом останніх кількох місяців. Поки окупанти не досягли успіхів на цьому напрямку та зазнали значних втрат.

"Росіяни вже декілька місяців підряд робили спробу прорвати там нашу оборону... В районі Павлівки, коли були гарячі бої. Там фактично розбито їхню 55 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту. Зараз вони теж концентрують сили, потужні агресивні удари по нашій обороні", - заявив речник.

За його совами, на цьому напрямку росіяни за добу завдали 299 ударів артилерією та РСЗВ, провели 34 штурми. Проте атаки ворога наші захисники відбили. Череватий підкреслив, що втрати окупантів у районі Вугледара за добу становлять 108 осіб вбитими та 136 пораненими.

"Напрям їх зрозумілий, вони хочуть, прорвавши нашу оборону, рухатися далі у район Покровська, Добропілля. Мета цих агресивних дій і на цьому напрямку, і в напрямку Бахмуту - це захопити нашу українську Донецьку область і подати як певну ціль так званої "спецоперації" як звільнення народу "ЛНР/ДНР"", - сказав Череватий.

Нагадаємо, раніше британська розвідка спростувала заяви росіян про нібито успіхи біля Вугледара та Оріхова.

Це підтвердив також Сергій Череватий, зазначивши, що бої біля Вугледару тривають декілька місяців, а заяви окупантів про "досягнення" є фейковими.

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