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Череватый о боях в районе Угледара: россияне концентрируют силы и агрессивные удары

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска в районе Угледара (Донецкая область) концентрируют силы и наносят массированные удары по нашей обороне. Однако ВСУ отбивают атаки врага и наносят потери россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он отметил, что бои в районе Угледара продолжаются на протяжении последних нескольких месяцев. Пока оккупанты не добились успехов на этом направлении и понесли значительные потери.

"Россияне уже несколько месяцев подряд предпринимали попытку прорвать там нашу оборону... В районе Павловки, когда были горячие бои. Там фактически разбита их 55 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Сейчас они тоже концентрируют силы, мощные агрессивные удары по нашей обороне", - заявил спикер.

По его совам, на этом направлении россияне за сутки нанесли 299 ударов артиллерией и РСЗО, провели 34 штурма. Однако атаки врага наши защитники отбили. Череватый подчеркнул, что потери оккупантов в районе Угледара за сутки составляют 108 человек убитыми и 136 ранеными.

"Направление их понятно, они хотят, прорвав нашу оборону, двигаться дальше в район Покровска, Доброполья. Цель этих агрессивных действий и в этом направлении, и в направлении Бахмута - это захватить нашу украинскую Донецкую область и преподнести как определенную цель так называемой "спецоперации" как освобождение народа "ЛНР/ДНР"", - сказал Череватый.

Напомним, ранее британская разведка опровергла заявления россиян о якобы успехах возле Угледара и Орехова.

Это подтвердил также Сергей Череватый, отметив, что бои возле Угледара продолжаются несколько месяцев, а заявления оккупантов о "достижениях" фейковые.

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