Черешня від 100 до 500 грн: що відбувається з цінами на ягоду в розпал сезону

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Що відбувається з цінами на черешню?

Які фактори впливають на вартість ягоди у 2025 році?

Де вирощують черешню в Україні і які сорти популярні?

Ціни на черешню в супермаркетах та на ринках

Пік сезону черешні в Україні традиційно припадає на середину та другу половину червня. Тож зараз на ринки та в супермаркети надходить найбільша кількість свіжої місцевої ягоди.

Як розповів у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, протягом останнього місяця ціни на черешню помітно знизилися – приблизно на 40%, що зумовлено збільшенням обсягів пропозиції.

"Наразі гуртові ціни коливаються в межах 110-130 грн/кг залежно від розміру ягід. Спостерігається пік сезону збору", – зазначає експерт.

Вартість черешні різниться залежно від місця продажу та регіону.

У Києві на ринку "Столичний" гуртова ціна за кілограм черешні коливається від 90 до 160 грн. На районних ринках ягоду в роздріб можна купити від 150 грн/кг до 250 грн/кг. Черешню гіршої якості та невеликого "калібру" продавці пропонують по 110 грн/кг.

у Хмельницькому ціни на ринку становлять 130-150 грн/кг;

ціни на ринку становлять 130-150 грн/кг; у Харкові від початку червня черешня подешевшала на 30% і коштує наразі 150-220 грн/кг;

від початку червня черешня подешевшала на 30% і коштує наразі 150-220 грн/кг; в Одесі ціна починається від 150 грн/кг;

ціна починається від 150 грн/кг; у Луцьку за домашню черешню просять 100-150 грн/кг, молдавська ягода коштує до 300 грн/кг;

за домашню черешню просять 100-150 грн/кг, молдавська ягода коштує до 300 грн/кг; у Львові на оптовому ринку "Шувар" у продавців ціни стартують від 115 грн за кілограм.

Натомість у мережах супермаркетів ціни вищі. У "Сільпо" черешню продають від 229 грн/кг, а вартість відбірної ягоди може сягати майже 300 грн.

Скриншот silpo.ua

У Varus можна придбати два види ягоди: за 179 грн/кг та за 199 грн/кг (вищого ґатунку).

Скриншот varus.ua

NOVUS пропонує акційну ціну – 169 грн/кг, тоді як преміум сорт коштує 349 грн/кг, а черешня із Закарпаття – 499 грн/кг. Рожева черешня "Франц Йосиф" у кошиках по 500 г коштує 199 грн.

Скриншот novus.zakaz.ua

В Auchan найнижча ціна за кілограм черешні – 150,8 грн, а також є сорти Artberry за 174,6 грн та велика ягода за 287 грн.

Черешневий сезон 2025

Цьогорічний сезон черешні має свої особливості, які позначилися на вартості та якості ягоди.

Минулого тижня ціна на черешню трохи знизилася через прохолодну та дощову погоду, що встановилася практично по всій Україні.

Як повідомляв профільний портал EastFruit, основний обсяг черешні, яка зараз надходить у продаж, має середню або навіть низьку якість. Це, своєю чергою, призводить до тиску на ціни, змушуючи продавців знижувати вартість неякісної продукції, щоб швидше її реалізувати.

Проте поточні ціни на місцеву черешню все ще в середньому вдвічі вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Це зумовлено декількома чинниками, серед яких – втрата значної частини врожаю через холоди навесні, погіршення якості ягоди через рясні опади (плоди розтріскуються на деревах), скорочення обсягів імпорту.

Аналітик УКАБ Максим Гопка пояснює, що весняні заморозки суттєво вплинули на урожайність кісточкових культур, знищивши близько половини врожаю не лише в Україні, а й у країнах Східної Європи.

Обмежена внутрішня пропозиція в поєднанні з дорогим імпортом стали причиною високих цін на початку сезону.

Фото: погода вплинула на врожай черешні (freepik.com)

Українська черешня: де вирощують

Південні регіони України традиційно лідирували у вирощуванні черешні. Проте після початку повномасштабного вторгнення РФ великі площі садових господарств були знищені, чи потрапили в окупацію. Зокрема, у Запорізькій області.

З 2022 року Україна нарощує виробництво черешні в центральних регіонах країни, також сприятливі кліматичні умови для ягоди на Закарпатті та Буковині.

Серед найпопулярніших сортів черешні в Україні – "Валерій Чкалов" та "Чорна Мелітопольська".

"Валерій Чкалов" – високоврожайний український сорт, відомий раннім дозріванням (початок червня), великими темно-червоними плодами з солодким смаком та легкою кислинкою. Він стійкий до посухи, але має середню морозостійкість.

"Чорна Мелітопольська" – культовий український сорт із соковитими, помірно солодкими плодами з приємною кислою ноткою. До війни ягоду активно вирощували в садівницьких господарствах Мелітопольського, Якимівського, Приазовського районів Запорізької області.

Також на прилавках представлені сорти "Світ харт", "Наполеон", "Сільвія", рожева черешня "Космічна", жовта черешня "Дрогана", "Мліївська".

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, публікації порталу EastFruit, "Садосад", "Суспільне", дані мереж супермаркетів, сторінка ринку "Шувар" у Facebook, канал ринку "Столичний" у Telegram.