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З черепашок, грибів та яблук: електрокросовер Kia EV3 отримав незвичний салон

Середа 20 листопада 2024 16:47
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З черепашок, грибів та яблук: електрокросовер Kia EV3 отримав незвичний салон Фото: Kia EV3 отримав незвичний салон (kiamedia.com)
Автор: Константин Широкун

Електричний кросовер Kia EV3 став концептом з незвичним салоном, у якому використана вторинна сировина та біоматеріали. Дослідницький проект вивчає перспективи використання нових технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Для електромобіля виготовили майже 70 нових компонентів, у складі яких є і перероблений пластик, і природна сировина. Для обробки салону, наприклад, використовували штучну шкіру Apple Skin, а для скла – карбонат кальцію, отриманий з морських черепашок.

Усього таких деталей налічується 69, причому зроблено вони за 22 різними технологіями. Проект реалізований Центром дослідження матеріалів Hyundai Motor та новим підрозділом Advanced Vehicle Platform, зайнятим перспективними розробками. Наприклад, дах EV3 виготовили з NFRP-пластика, а кермо – з синтетичної шкіри Apple Skin, що на 30-40% складається з яблучної шкірки.

У свою чергу, для шин авто взяли багатокомпонентну суміш, у складі якої є натуральний та синтетичний каучук, а також отриманий з рисового лушпиння діоксид кремнію та хімічно рециклований поліетилентерефталат. У структуру скла Study Car включили видобутий із черепашок карбонат кальцію, а майданчик для бездротової зарядки зробили із грибів.

Ціль експерименту проста: знизити вуглецевий слід від виробництва і перейти до економіки замкнутого циклу. У рамках екологічної стратегії Kia навіть приєднується до різних ініціатив на кшталт Blue Carbon, зайнятої відновленням та збереженням прибережних зон та океанічних екосистем.

З черепашок, грибів та яблук: електрокросовер Kia EV3 отримав незвичний салон

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