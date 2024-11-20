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Из ракушек, грибов и яблок: электрокроссовер Kia EV3 получил необычный салон

Среда 20 ноября 2024 16:47
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Из ракушек, грибов и яблок: электрокроссовер Kia EV3 получил необычный салон Фото: Kia EV3 получил необычный салон (kiamedia.com)
Автор: Константин Широкун

Электрический кроссовер Kia EV3 стал концептом с необычным салоном, в котором использовано вторичное сырье и биоматериалы. Исследовательский проект изучает перспективы использования новых технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Для электромобиля изготовили почти 70 новых компонентов, в составе которых есть и переработанный пластик, и природное сырье.

Всего таких деталей насчитывается 69, причем сделаны они по 22 разным технологиям. Проект реализован Центром исследования материалов Hyundai Motor и новым подразделением Advanced Vehicle Platform, занятым перспективными разработками. К примеру, крышу EV3 изготовили из NFRP-пластика, а руль – из синтетической кожи Apple Skin, которая на 30-40% состоит из яблочной кожуры.

В свою очередь, для шин авто взяли многокомпонентную смесь, в составе которой есть натуральный и синтетический каучук, а также полученный из рисовой шелухи диоксид кремния и химически рециклированный полиэтилентерефталат. В структуру стекла Study Car включили добываемый из ракушек карбонат кальция, а площадку для беспроводной зарядки сделали из грибов.

Цель эксперимента проста: снизить углеродный след от производства и перейти к экономике замкнутого цикла. В рамках экологической стратегии Kia даже присоединяется к различным инициативам типа Blue Carbon, занятой восстановлением и сохранением прибрежных зон и океанических экосистем.

Из ракушек, грибов и яблок: электрокроссовер Kia EV3 получил необычный салон

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