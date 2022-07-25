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Чемпионский пояс Мухаммеда Али ушел с молотка за 6 миллионов долларов

Фото: Мухаммед Али умер в 2016 году (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ряд личных вещей легенды мирового бокса Мухаммеда Али, в том числе и завоеванный в 1974 году чемпионский пояс, был продан на аукционе в Техасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Связанные с известнейшим боксером мира реликвии ушли с молотка Heritage Auctions в Далласе. Пополнением собственной спортивной коллекции похвастался бизнесмен и владелец "Индианополис Колтс" Джим Исрэй.

Он забрал главный лот торгов – чемпионский пояс Али. Американец завоевал его в 1974 году в легендарном поединке в Киншасе, получившем название "Грохот в джунглях", против соотечественника Джорджа Формана. Пояс продали за 6,18 млн долларов.

Кроме того, на аукционе было продано еще несколько личных вещей Али. В частности, коллекционеры соревновались за мантию, в которой боксер вышел на "Бой века" против Джо Фрейзера.

Кто такой Мухаммед Али

Американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелом весе в 1960-1981 гг. Олимпийский чемпион-1960 и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978 гг.).

После рождения получил имя Кассиус Клей, но отказался от него после вступления в движение "Нация ислама" в 1964-м. На пике карьеры не захотел вступать в ряды Армии США, был лишен всех титулов и получил бан более чем на 3 года.

После возвращения в ринг Али восстановил чемпионский статус после боев с Фрейзером и Форманом. В феврале 1978-го американец проиграл поединок Леону Спинксу и потерял пояс чемпиона.

В 1984 году врачи диагностировали у Али болезнь Паркинсона. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, бывший боксер занимался благотворительностью и рекламной деятельностью фактически до смерти в 2016-м. Похоронен в родном штате Кентукки.

К слову, британский боксер Джошуа назвал Али одним из кумиров в истории спорта.

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