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Чемпионский бой украинца, дерби сборников в Италии и заруба в АПЛ: топ события спорта выходных

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Суббота 20 ноября 2021 07:30
Чемпионский бой украинца, дерби сборников в Италии и заруба в АПЛ: топ события спорта выходных Фото: Артем Далакян в субботу будет защищать чемпионский пояс по версии WBA (instagram.com/artem.dalakyan)
Автор: Игорь Литвиненко

В субботу в Киеве состоится бой, в котором украинский боксер Артем Далакян будет защищать чемпионский пояс по версии WBA в суперлегком весе. Также в эти выходные состоится несколько топовых футбольных матчей в европейских чемпионатах, а клубы украинских сборников Руслана Малиновского и Виктора Коваленко встретятся друг с другом в рамках тура Серии А.

Подробнее о главных спортивных событиях - в материале РБК-Украина.

20 ноября

Футбол. Украинская Премьер-лига. Львов - Заря 14:00 (Футбол 2)

Футбол. Английская Премьер-лига. Лестер - Челси 14:25 (Setanta)

Футбол. Итальянская Серия А. Аталанта - Специя 15:55 (Megogo Футбол 1)

Футбол. Английская Премьер-лига. Уотфорд - Манчестер Юнайтед 16:55 (Setanta)

Футбол. Украинская Премьер-лига. Шахтер - Рух 17:00 (Футбол 2)

Футбол. Французская Лига 1. ПСЖ - Нант 17:55 (Megogo Футбол 3)

Футбол. Итальянская Серия А. Лацио - Ювентус 18:55 (Megogo Футбол 1)

Бокс. Артем Далакян (УКРАИНА) - Луис Консепсьон (Панама). Защита чемпионского пояса WBA для Далакяна (наилегчайший вес) 19:00 (Megogo Гонг)

Футбол. Английская Премьер-лига. Ливерпуль - Арсенал 19:25 (Setanta)

Футбол. Украинская Премьер-лига. Днепр-1 - Александрия 19:30 (УНИАН)

Футбол. Испанская Ла-Лига. Атлетико - Осасуна 21:55 (Megogo Футбол 2)

Футбол. Итальянская Серия А. Фиорентина - Милан 21:40 (Megogo Футбол 2)

Футбол. Испанская Ла-Лига. Барселона - Эспаньйол 21:55 (Megogo Футбол 1)

21 ноября

Бокс. Теренс Кроуфорд (США) - Шон Портер (США). Защита чемпионского пояса WBO для Кроуфорда (полусредний вес) 4:30 (Megogo Гонг)

Футбол. Украинская Премьер-лига. Минай - Ингулец 14:00 (Футбол 1)

Футбол. Английская Премьер-лига. Манчестер Сити - Эвертон 15:55 (Setanta)

Футбол. Украинская Премьер-лига. Ворскла - Мариуполь 17:00 (Футбол 1)

Футбол. Испанская Ла-Лига. Гранада - Реал 17:10 (Megogo Футбол 2)

Теннис. Итоговый мужской турнир ATP Turin 2021. Финал 18:00 (Setanta)

Футбол. Итальянская Серия А. Интер - Наполи 18:55 (Megogo Футбол 1)

Футбол. Украинская Премьер-лига. Десна - Колос 19:30 (Футбол 1)

Футбол. Итальянская Серия А. Дженоа - Рома 21:40 (Megogo Футбол 1)

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