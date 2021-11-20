Чемпионский бой украинца, дерби сборников в Италии и заруба в АПЛ: топ события спорта выходных

В субботу в Киеве состоится бой, в котором украинский боксер Артем Далакян будет защищать чемпионский пояс по версии WBA в суперлегком весе. Также в эти выходные состоится несколько топовых футбольных матчей в европейских чемпионатах, а клубы украинских сборников Руслана Малиновского и Виктора Коваленко встретятся друг с другом в рамках тура Серии А.