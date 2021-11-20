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Чемпіонський бій українця, дербі збірників в Італії та заруба в АПЛ: топ події спорту вихідних

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Субота 20 листопада 2021 07:30
Чемпіонський бій українця, дербі збірників в Італії та заруба в АПЛ: топ події спорту вихідних Фото: Артем Далакян у суботу захищатиме чемпіонський пояс за версією WBA (instagram.com/artem.dalakyan)
Автор: Ігор Литвиненко

У суботу в Києві відбудеться бій, в якому український боксер Артем Далакян захищатиме чемпіонський пояс за версією WBA в суперлегкій вазі. Також цими вихідними відбудеться кілька топових футбольних матчів у європейських чемпіонатах, а клуби українських збірників Руслана Малиновського та Віктора Коваленка зустрінуться один з одним у рамках туру Серії А.

Детальніше про головні спортивні події - в матеріалі РБК-Україна.

20 листопада

Футбол. Українська Прем'єр-ліга. Львів-Зоря 14:00 (Футбол 2)

Футбол. Англійська Прем'єр-ліга. Лестер-Челсі 14:25 (Setanta)

Футбол. Італійська Серія А. Аталанта - Спеція 15:55 (MEGOGO Футбол 1)

Футбол. Англійська Прем'єр-ліга. Уотфорд-Манчестер Юнайтед 16:55 (Setanta)

Футбол. Українська Прем'єр-ліга. Шахтар-Рух 17:00 (Футбол 2)

Футбол. Французька Ліга 1. ПСЖ-Нант 17:55 (MEGOGO Футбол 3)

Футбол. Італійська Серія А. Лаціо-Ювентус 18:55 (MEGOGO Футбол 1)

Бокс. Артем Далакян (УКРАЇНА) - Луїс Консепсьйон (Панама). Захист чемпіонського поясу WBA для Далакяна (Найлегша вага) 19:00 (MEGOGO Гонг)

Футбол. Англійська Прем'єр-ліга. Ліверпуль-Арсенал 19: 25 (Setanta)

Футбол. Українська Прем'єр-ліга. Дніпро-1-Олександрія 19:30 (УНІАН)

Футбол. Іспанська Ла-Ліга. Атлетико - Осасуна 21:55 (Megogo Футбол 2)

Футбол. Італійська Серія А. Фіорентина-Мілан 21:40 (MEGOGO Футбол 2)

Футбол. Іспанська Ла-Ліга. Барселона-Еспаньйол 21:55 (MEGOGO Футбол 1)

21 листопада

Бокс. Теренс Кроуфорд (США) - Шон Портер (США). Захист чемпіонського поясу WBO для Кроуфорда (Напівсередня вага) 4:30 (MEGOGO Гонг)

Футбол. Українська Прем'єр-ліга. Минай-Інгулець 14:00 (Футбол 1)

Футбол. Англійська Прем'єр-ліга. Манчестер Сіті-Евертон 15:55 (Setanta)

Футбол. Українська Прем'єр-ліга. Ворскла-Маріуполь 17:00 (Футбол 1)

Футбол. Іспанська Ла-Ліга. Гранада-Реал 17:10 (MEGOGO Футбол 2)

Теніс. Підсумковий чоловічий турнір ATP Turin 2021. Фінал 18:00 (Setanta)

Футбол. Італійська Серія А. Інтер - Наполі 18:55 (MEGOGO Футбол 1)

Футбол. Українська Прем'єр-ліга. Десна - Колос 19:30 (Футбол 1)

Футбол. Італійська Серія А. Дженоа-Рома 21:40 (MEGOGO Футбол 1)

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