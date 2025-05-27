Чемпіонський болід Формули-1 Шумахера продали за рекордну суму

Саме на ньому Шумахер виграв престижну гонку та завоював чемпіонський титул у 2001 році. Виручена сума стала рекордною для спорткара, за кермом якого виступав легендарний німецький пілот. Машина пройшла обслуговування та майже готова до виїзду на трасу.

Ferrari F2001 з номером шасі 211 вважається особливим автомобілем. Крім перемоги в Монако, він приніс Шумахеру тріумф в Угорщині, забезпечивши четвертий чемпіонський титул. Це також останній болід, на якому пілот вигравав гонку у Монако.

Перед продажем автомобіль пройшов повне технічне обслуговування за участю фахівців Ferrari. Для повернення машини до робочого стану залишилося встановити нові паливні баки – вони вже замовлені та сплачені нинішнім власником.

На початку 2025 року повідомлялося, що на торгах Sotheby's також продадуть і першу дорожню Ferrari Міхаеля Шумахера. На аукціоні планували представити купе F355 GTS, яке гонщик отримав у 1996 році як службовий автомобіль від італійської компанії. Вважається, що це був його перший власний автомобіль марки Ferrari.