Чемпионский болид Формулы-1 Шумахера продали за рекордную сумму

Гоночный болид Ferrari F2001 звезды Формулы-1 Михаэля Шумахера продали за рекордные 18,2 млн долларов на аукционе Sotheby's, прошедшем в рамках Гран-при Монако.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Sotheby's.
Именно на нем Шумахер выиграл престижную гонку и завоевал чемпионский титул в 2001 году. Вырученная сумма стала рекордной для спорткара, за рулем которого выступал легендарный немецкий пилот. Машина прошла обслуживание и почти готова к выезду на трассу.
Ferrari F2001 с номером шасси 211 считается особенным автомобилем. Помимо победы в Монако, он принес Шумахеру триумф в Венгрии, обеспечив четвертый чемпионский титул. Это также последний болид, на котором пилот выигрывал гонку в Монако.
Перед продажей автомобиль прошел полное техническое обслуживание с участием специалистов Ferrari. Для возвращения машины в рабочее состояние осталось установить новые топливные баки - они уже заказаны и оплачены нынешним владельцем.
В начале 2025 года сообщалось, что на торгах Sotheby's также продадут и первую дорожную Ferrari Михаэля Шумахера. На аукционе планировали представить купе F355 GTS, которое гонщик получил в 1996 году как служебный автомобиль от итальянской компании. Считается, что это был его первый собственный автомобиль марки Ferrari.
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