У чемпіонаті Англії посилять ліміт на легіонерів

Фото: "Тоттенхем" - "Ман Сіті" (premierleague.com)

Це станеться незалежно від виходу Великої Британії з ЄС

Футбольна асоціація Англії (FA) наполягає на скороченні кількості легіонерів в заявці команд на АПЛ незалежно від виходу Великої Британії з Європейського союзу, повідомляє The Guardian.

Планується, що число іноземців у заявці на сезон зменшиться з 17 до 13 позицій. Клуби незадоволені посиленням ліміту, але не можуть виступити проти, оскыльки в противному випадку FA може посилити вимоги до гравців з Євросоюзу.

На даний момент до легіонерів з ЄС застосовуються полегшені вимоги. Гравцям з інших країн потрібен дозвіл на роботу, яке можна отримати, якщо гравець проводить більше 65% матчів за національну збірну протягом календарного року або ж якщо клуб зможе довести необхідність конкретного футболіста.

Відзначається, що п'ять клубів, в тому числі "Манчестер Сіті" (за який виступає українець Олександр Зінченко) і "Тоттенхем", мають максимальну квоту на зарубіжних гравців - 17 осіб, ще у чотирьох клубів, включаючи "Челсі" і "Ліверпуль" - по 16 легіонерів в заявці.