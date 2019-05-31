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Чемпионат Украины по предпринимательству для детей и молодёжи "STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019"

Новости » Новости компаний    31.05.2019 - 10:00
Чемпионат Украины по предпринимательству для детей и молодёжи "STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019"

Чемпионат Украины по предпринимательству для детей и молодёжи "STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019" состоялся в г. Одесса 26 мая 2019 года.

Сотни молодых предпринимателей со всей Украины съехались на Чемпионат чтобы продемонстрировать свои креативные идеи, технологические и интеллектуальные достижения, а сотни известных предпринимателей Украины выступили членами жюри и выбирали лучшие деловые и социальные проекты года!

Чемпионат Украины по предпринимательству для детей и молодёжи &quot;STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019&quot;
Это событие привлекло внимание всего общества, потому что именно здесь воспитывается новая интеллектуальная элита Украины, которая способна самостоятельно мыслить, генерировать инновационные идеи, принимать сложные решения и создавать благосостояние для общества - создавать новые предприятия, новые рабочие места, платить заработные платы для рабочих и налоги для содержания государственного аппарата страны.

Чемпионат Украины по предпринимательству для детей и молодёжи &quot;STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019&quot;

Все в государстве создается предпринимательством. Первичный источник всех доходов - это инициатива человека сделать новое дело, это предпринимательство, которое создает вновь созданный продукт и предприятие вокруг него. 

Чемпионат Украины по предпринимательству для детей и молодёжи &quot;STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019&quot;

Именно предпринимательство - источник будущих зарплат и пенсий. Именно предпринимательство создает доход, который удерживает всех чиновников и бюджетных рабочих (от Президента и депутатов, судей, прокуроров, военных, врачей, учителей и работников культуры и спорта). 
Поэтому так важно воспитывать предпринимателей и поддерживать образовательные инициативы по предпринимательству. Именно предприниматели приносят прямую пользу всему обществу развивая его и поднимая уровень жизни. 

Чемпионат Украины по предпринимательству для детей и молодёжи &quot;STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019&quot;

Чемпионат Украины по предпринимательству для детей и молодёжи &quot;STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019&quot;

И потому совсем не случайно, что образовательные программы Международной образовательной сети MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOLS поддерживаются президентами, премьер-министрами, депутатами парламентов в разных странах мира, так это направление ключевое для развития экономики любой страны. 

В Бизнес-школах MINIBOSS & BIGBOSS по всему миру создается новое поколение  инновационных предпринимателей, которые меняет мир к лучшему каждый день.


Все участники Чемпионата награждены почетными дипломами и медалями, а победители получили кубки и денежный при.! И теперь готовятся к Чемпионату Мира по предпринимательству для детей и молодёжи «STARTUP WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2019», который состоится с 11 по 21 июля 2019года  в специальном корпусеі Лонгоз, комплекса «Сок Камчия», в Болгарии.

СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ ВМЕСТЕ!

Для информационных агентств и СМИ: +38-093-313-22-22

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