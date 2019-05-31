Чемпіонат України з підприємництва для дітей та молоді "STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019" відбувся в м Одеса 26 травня 2019 року.

Сотні молодих підприємців з усієї України з'їхалися на Чемпіонат щоб продемонструвати свої креативні ідеї, технологічні та інтелектуальні досягнення, а сотні відомих підприємців України виступили членами журі та вибрали найкращі ділові та соціальні проекти року!



Ця подія привернула увагу всього суспільства, тому що саме тут виховується нова інтелектуальна еліта України, яка здатна самостійно мислити, генерувати інноваційні ідеї, приймати складні рішення і створювати добробут для суспільства - створювати нові підприємства, нові робочі місця, платити заробітні плати для робітників і податки для утримання державного апарату країни.



Все в державі створюється підприємництвом. Первинне джерело всіх доходів - це ініціатива людини зробити нову справу, це підприємництво, яке створює новий продукт і підприємства навколо нього.



Саме підприємництво - джерело майбутніх зарплат і пенсій. Саме підприємництво створює дохід, який утримує всіх чиновників і бюджетних робітників (від Президента і депутатів, суддів, прокурорів, військових, лікарів, вчителів та працівників культури та спорту).

Тому так важливо виховувати підприємців і підтримувати освітні ініціативи з підприємництва. Саме підприємці приносять пряму користь всьому суспільству розвиваючи його і піднімаючи рівень життя.

І тому зовсім не випадково, що освітні програми Міжнародної освітньої мережі MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOLS підтримуються президентами, прем'єр-міністрами, депутатами парламентів в різних країнах світу, так як - це ключовий напрямок для розвитку економіки будь-якої країни.

У Бізнес-школах MINIBOSS & BIGBOSS по всьому світу створюється нове покоління інноваційних підприємців, які змінюють світ на краще своїми ідеями.



Всі учасники Чемпіонату нагороджені почесними дипломами та медалями, а чемпіони отримали кубки та грошовий приз. І зараз діти та підлітки готуються до Чемпіонату Світу з підприємництва для дітей та молоді "STARTUP WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2019", який відбудеться з 11 по 21 липня 2019 у спеціальному корпусі Лонгоз, комплекса «Сок Камчія», у Болгарії.



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