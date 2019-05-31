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Чемпіонат України з підприємництва для дітей та молоді "STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019"

Новини » Новини компаній    31.05.2019 - 10:00
Чемпіонат України з підприємництва для дітей та молоді "STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019"

Чемпіонат України з підприємництва для дітей та молоді "STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019" відбувся в м Одеса 26 травня 2019 року.

Сотні молодих підприємців з усієї України з'їхалися на Чемпіонат щоб продемонструвати свої креативні ідеї, технологічні та інтелектуальні досягнення, а сотні відомих підприємців України виступили членами журі та вибрали найкращі ділові та соціальні проекти року!

Чемпіонат України з підприємництва для дітей та молоді &quot;STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019&quot;
Ця подія привернула увагу всього суспільства, тому що саме тут виховується нова інтелектуальна еліта України, яка здатна самостійно мислити, генерувати інноваційні ідеї, приймати складні рішення і створювати добробут для суспільства - створювати нові підприємства, нові робочі місця, платити заробітні плати для робітників і податки для утримання державного апарату країни.

Чемпіонат України з підприємництва для дітей та молоді &quot;STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019&quot;
Все в державі створюється підприємництвом. Первинне джерело всіх доходів - це ініціатива людини зробити нову справу, це підприємництво, яке створює новий продукт і підприємства навколо нього.
Чемпіонат України з підприємництва для дітей та молоді &quot;STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019&quot;
Саме підприємництво - джерело майбутніх зарплат і пенсій. Саме підприємництво створює дохід, який утримує всіх чиновників і бюджетних робітників (від Президента і депутатів, суддів, прокурорів, військових, лікарів, вчителів та працівників культури та спорту).

Тому так важливо виховувати підприємців і підтримувати освітні ініціативи з підприємництва. Саме підприємці приносять пряму користь всьому суспільству розвиваючи його і піднімаючи рівень життя.

Чемпіонат України з підприємництва для дітей та молоді &quot;STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019&quot;

Чемпіонат України з підприємництва для дітей та молоді &quot;STARTUP NATIONAL CUP CHAMPIONSHIP 2019&quot;

І тому зовсім не випадково, що освітні програми Міжнародної освітньої мережі MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOLS підтримуються президентами, прем'єр-міністрами, депутатами парламентів в різних країнах світу, так як - це ключовий напрямок для розвитку економіки будь-якої країни.

У Бізнес-школах MINIBOSS & BIGBOSS  по всьому світу створюється нове покоління інноваційних підприємців, які змінюють світ на краще своїми ідеями.

Всі учасники Чемпіонату нагороджені почесними дипломами та медалями, а чемпіони отримали кубки та грошовий приз. І зараз діти та підлітки готуються до  Чемпіонату Світу з підприємництва для дітей та молоді  "STARTUP WORLD CUP CHAMPIONSHIP 2019", який відбудеться з 11 по 21 липня 2019 у спеціальному корпусі Лонгоз, комплекса «Сок Камчія», у Болгарії.

СТВОРЮЄМО МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ РАЗОМ!

ДЛЯ ЗМІ: +38-093-313-2222.

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