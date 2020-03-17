Все чемпионаты Украины по футболу приостановлены на неопределенный срок

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о приостановлении всех соревнований по футболу на территории страны. Об этом сообщается на сайте организации.

Пауза касается всех соревнований под эгидой УАФ - УПЛ, Кубка, Первой и Второй лиг, женского первенства, Кубка по футзалу, а также соревнований всех возрастов областного и местного значения.

Турниры приостановлены в период с 18 марта 2020 года и до принятия иного решения. Возобновить планируют, когда ситуация с коронавирусом улучшится.

Ранее, в связи с введением на территории Украины карантина, было принято провести два тура УПЛ при пустых трибунах.

Из-за пандемии коронавируса уже взяли паузу большинство европейских футбольных чемпионатов, среди которых английская Премьер-лига французская Лиги 1, испанская Примера, итальянская Серии А.

УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы-2020 на следующий год.