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Чемпионат мира по биатлону-2025: украинки неудачей попрощались с турниром

Ленцерхайде, Воскресенье 23 февраля 2025 16:28
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Чемпионат мира по биатлону-2025: украинки неудачей попрощались с турниром Фото: Юлия Джима (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Женскую программу мирового биатлонного форума в швейцарском Ленцерхайде завершил масстарт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного союза биатлонистов.

В последнюю гонку чемпионата отобрались 30 биатлонисток: 15 лучших по зачету Кубка мира, и еще 15 - по итогам выступлений в Ленцерхайде. Среди избранных были и две украинки - Юлия Джима и Кристина Дмитренко. Наши спортсменки получили это право по итогам личных выступлений на ЧМ.

К сожалению, в последний день соревнований украинки не порадовали. Джима неплохо стреляла, допустив лишь один промах, но чрезвычайно трудно преодолевала дистанцию. В итоге - лишь 24-й результат с отставанием от лидера на более чем две с половиной минуты.

Дмитренко вообще пересекла финиш предпоследней, 29-й. Здесь и ход был медленным (отставание от первого места - 4 минуты и 22 секунды) и стрельба ужасная - 4 промаха.

Победу в масстарте одержала шведка Эльвира Эберг. Она дважды промахнулась, но быстрого хода хватило для первого в ее карьере "золота" ЧМ. Второй, с отставанием в чуть более чем 9 секунд, финишную линию пересекла Осеан Мишелон из Франции. "Бронза" - у норвежки Марен Киркейде.

Ранее украинский биатлонист заявил, что ему мешали лыжи в провальной гонке на чемпионате мира-2025.

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