Чемпионат мира по футболу 2018: когда состоится открытие

Чемпионат мира по футболу 2018 - начало

Чемпионат мира по футболу 2018 - грандиозное футбольное событие, финальный этап которого пройдет в России. Это уже 21-й по счету чемпионат ФИФА, но впервые он будет проведен в Восточной Европе. Где и когда состоится начало ЧМ 2018, какие команды сыграют в первом матче мундиаля - в материале РБК-Украина.

Чемпионат мира по футболу 2018: дата и место открытия

Начало Чемпионата мира по футболу намечено на 14 июня 2018 года, а последний матч в рамках ЧМ ФИФА состоится 15 июля. В этот период пройдут 64 игры в 8-ми группах. За чемпионское звание будут соревноваться команды 32 стан, которые пробились в финальный этап из общего количества участников (209 команд).

Сборной Украины не удалось пройти в финальную часть мундиаля 2018. Наша команда уступила сборной Хорватии в решающем матче со счетом 0:2, поэтому не будет принимать участие в играх заключительного этапа Чемпионата мира 2018 в России.

Фото: Открытие Чемпионата мира по футболу 2018 состоится 14 июня на стадионе "Лужники" (fifa.com)

Спортивное событие такого уровня Россия получила право принимать в первый раз. Игры пройдут в разных регионах страны (на 12 стадионах в 11 российских городах).

Матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 состоится в Москве на стадионе "Лужники". Здесь также футбольные команды сыграют за 3-е место, а 15 июля пройдет финал ЧМ. Арена вместимостью 81 тыс. зрителей была местом проведения Олимпийских Игр 1980 года, в 1999 году принимала финал Кубка УЕФА, а в 2008-м - финал Лиги Чемпионов.

Открытие ЧМ 2018 в "Лужниках" начнется с матча команд группы А. 14 июня в 18:00 состоится игра сборных России и Саудовской Аравии. До Чемпионата мира команды этих двух стран играли друг с другом только один раз. В 1993 году сборная Саудовской Аравии победила сборную РФ со счетом 4:2.