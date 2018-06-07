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Чемпіонат світу з футболу 2018: коли відбудеться відкриття

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    07.06.2018 - 02:00
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Чемпіонат світу з футболу 2018 - початок

Чемпіонат світу з футболу 2018 - грандіозна футбольна подія, фінальний етап якої пройде в Росії. Це вже 21-й за рахунком чемпіонат ФІФА, але вперше він буде проведений у Східній Європі. Де і коли відбудеться початок ЧС 2018, які команди зіграють в першому матчі мундіалю - в матеріалі РБК-Україна.

Чемпіонат світу з футболу 2018: дата і місце відкриття

Початок Чемпіонату світу з футболу намічено на 14 червня 2018 року, а останній матч в рамках ЧС ФІФА відбудеться 15 липня. У цей період пройдуть 64 гри в 8-ми групах. За чемпіонське звання змагатимуться команди 32 стан, які пробилися до фінального етапу із загальної кількості учасників (209 команд).

Збірній України не вдалося пройти до фінальної частини мундіалю 2018. Наша команда поступилася збірній Хорватії у вирішальному матчі з рахунком 0:2, тому не братиме участь в іграх заключного етапу Чемпіонату світу 2018 в Росії.

Открытие Чемпионата мира по футболу 2018 состоится 14 июня на стадионе "Лужники" Фото: Відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 відбудеться 14 червня на стадіоні "Лужники" (fifa.com)

Спортивну подію такого рівня Росія отримала право приймати вперше. Ігри пройдуть в різних регіонах країни (на 12 стадіонах в 11 російських містах).

Матч відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 відбудеться в Москві на стадіоні "Лужники". Тут також футбольні команди зіграють за 3-е місце, а 15 липня пройде фінал ЧС. Арена місткістю 81 тис. глядачів була місцем проведення Олімпійських Ігор 1980 року, в 1999 році приймала фінал Кубка УЄФА, а в 2008-му - фінал Ліги Чемпіонів.

Відкриття ЧС 2018 в "Лужниках" почнеться з матчу команд групи А. 14 червня о 18:00 відбудеться гра збірних Росії і Саудівської Аравії. До Чемпіонату світу команди цих двох країн грали одна з одною тільки один раз. У 1993 році збірна Саудівської Аравії перемогла збірну РФ із рахунком 4:2.

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Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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