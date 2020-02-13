Чемпионат Европы-2020 по биатлону перенесен из-за отсутствия снега

Чемпионат Европы по биатлону, который должен был пройти в эстонском городе Отепе, перенесен в Раубичи (Беларусь). Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Провести турнир в Эстонии не удастся из-за отсутствия снега.

Также в Раубичах в скором времени пройдет восьмой заключительный этап Кубка IBU. Чемпионат Европы, как и планировалось, состоится с 26 февраля по 1 марта, а этап Кубка IBU - с 5 по 8 марта.

В прошлом году в белорусском городе проводили чемпионат Европы 2019 года, чемпионат мира по летнему биатлону 2019 года и финальный этап Кубка IBU в сезоне-2019/2020.