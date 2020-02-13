Чемпіонат Європи-2020 з біатлону перенесений через відсутність снігу

Чемпіонат Європи з біатлону, який повинен був пройти в естонському місті Отепя, перенесений в Раубічі (Білорусь). Про це повідомляється на сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Провести турнір в Естонії не вдасться через відсутність снігу.

Також в Раубічах незабаром пройде восьмий заключний етап Кубка IBU. Чемпіонат Європи, як і планувалося, відбудеться з 26 лютого по 1 березня, а фінальний етап - з 5 по 8 березня.

Минулого року в білоруському місті проводили чемпіонат Європи 2019 року, чемпіонат світу з літнього біатлону 2019 року і фінальний етап Кубка IBU в сезоні-2019/2020.

Зазначимо, через відсутність снігу в поточному сезоні змінили місце проведення вже два етапи Кубка IBU.