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Чемпионат Европы-2025 по фехтованию в Генуе: Украина среди лучших

Украина, Понедельник 30 июня 2025 18:36
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Чемпионат Европы-2025 по фехтованию в Генуе: Украина среди лучших Фото: Украина вошла в тройку на Чемпионате Европы-2025 по фехтованию в Генуе
Автор: Сергей Новиков

Сборная Украины по фехтованию триумфально завершила Чемпионат Европы-2025, проходивший с 14 по 19 июня в итальянском городе Генуя. Украинские спортсмены вошли в тройку сильнейших, добыв в итоге три медали - две золотые и одну серебряную.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FAVBET.

В состав национальной сборной вошли 26 фехтовальщиков, среди которых шесть дебютантов и девять опытных медалистов предыдущих континентальных первенств.

Особенно отличились команда шпажисток и Роман Свичкарь, которые принесли Украине награды высшей пробы. Алина Комащук завоевала серебро.
Чемпионат Европы-2025 по фехтованию в Генуе: Украина среди лучших
Фото: ФХУ, Роман Свичкарь

Первым на чемпионате засиял 32-летний харьковчанин Роман Свичкарь, который открыл медальный счет для Украины. В финале он уверенно победил итальянца Маттео Галасси. Триумф Свичкаря стал историческим, потому что это первое за долгое время личное золото Украины в мужской шпаге. Предыдущим чемпионом был Виталий Агеев, который получил высшую награду в далеком 1994 году.

Также чрезвычайно высокий уровень продемонстрировала Алина Комащук. 32-летняя спортсменка из Одессы дополнила свою впечатляющую коллекцию командных наград первой индивидуальной медалью ЧЕ. Она уверенно преодолевала соперниц на пути к финалу, но в последнем поединке уступила действующей чемпионке Европы в команде - француженке Саре Нутча.
Чемпионат Европы-2025 по фехтованию в Генуе: Украина среди лучших
Фото: ФХУ, Елена Кривицкая, Влада Харьков, Инна Бровко и Анна Максименко

Золотым финальным аккордом для Украины стала победа женской команды шпажисток в составе Елены Кривицкой, Влады Харьковой, Инны Бровко и дебютантки Анны Максименко.

В финале девушки победили сборную Швейцарии и получили высшую награду. Ранее украинские фехтовальщики добывали больше одной золотой медали на Чемпионате Европы лишь раз - в 2009 году в Пловдиве.

Тогда главной триумфаторкой стала Ольга Харлан, которая завоевала золото в личном первенстве и повторила успех в команде вместе с Ольгой Жовнир, Еленой Хомровой и Галиной Пундик.

"Искренне поздравляю наших спортсменов! Это достижение - историческое событие и огромный вклад в развитие украинского спорта", - прокомментировал успехи украинских фехтовальщиков основатель FAVBET Андрей Матюха.

FAVBET - генеральный партнер сборной Украины по фехтованию

Напомним, что нынешний чемпионат стал первым крупным стартом под эгидой генерального партнера сборной Украины - компании FAVBET. Соглашение о сотрудничестве с Федерацией фехтования Украины заключено на сезон 2024/2025.

"Мы гордимся, что в сотрудничестве FAVBET с Федерацией фехтования Украины мы видим такие результаты. Высокие награды, которыми отмечены наши спортсмены, - доказательство того, что украинское фехтование имеет мощный потенциал. Наша цель - создавать условия, в которых талантливые фехтовальщики смогут развиваться, расти и уверенно представлять страну в мире. Уверены, что впереди еще много побед", - подчеркнул Head of Sport Marketing компании FAVBET Денис Якимов.

Добавим, что в апреле Киев принимал Чемпионат Украины по фехтованию-2025 при поддержке генерального партнера компании FAVBET. Он запомнился как дебютами так и неожиданными возвращениями.

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