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Чемпионат Англии не будет приостановлен из-за нового локдауна

Лондон, Вторник 05 января 2021 17:27
Чемпионат Англии не будет приостановлен из-за нового локдауна
Фото: АПЛ приостанавливать не будут (facebook.com/premierleague)
Автор: Вера Олейник

В АПЛ уже было перенесено несколько матчей

Розыгрыш чемпионата Англии по футболу и других профессиональных спортивных соревнований высшего уровня не будет прерван, несмотря на введение в Великобритании третьего локдауна из-за коронавируса. Ожидается, что ограничительные меры будут действовать минимум до середины февраля.

Об этом сообщает Sky Sport.

Английская Премьер-лига уверена в своих протоколах COVID-19 и не планирует приостанавливать сезон, несмотря на рост положительных случаев. Более жесткие ограничения в стране ввели из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Таким образом, локдаун не повлияет на чемпионат Англии вплоть до шестого дивизиона, Кубок английской лиги и Кубок Англии. При этом все любительские соревнования запрещены.

С начала декабря Премьер-лига уже перенесла четыре матча, в том числе три на прошлой неделе, из-за вспышек коронавируса в "Манчестер Сити", "Фулхэме" и "Ньюкасле".

Напомним, ранее сообщалось, что руководство АПЛ обсуждало возможность остановки сезона на две недели в январе для предотвращения новых случаев заражения коронавирусом. Но сейчас этот вариант не рассматривается серьезно.

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