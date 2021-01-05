Чемпіонат Англії не буде припинений через новий локдаун

Фото: АПЛ припиняти не будуть (facebook.com/premierleague)

В АПЛ вже було перенесено кілька матчів

Розіграш чемпіонату Англії з футболу та інших професійних спортивних змагань вищого рівня не буде перерваний, попри введення у Великій Британії третього локдауну через коронавірус. Очікується, що обмежувальні заходи будуть діяти мінімум до середини лютого.

Про це повідомляє Sky Sport.

Англійська Прем'єр-ліга впевнена у своїх протоколах COVID-19 і не планує припиняти сезон, всупереч зростанню позитивних випадків. Жорсткіші обмеження в країні ввели через виявлення нового штаму коронавірусу.

Таким чином, локдаун не вплине на чемпіонат Англії аж до шостого дивізіону, Кубок англійської ліги і Кубок Англії. При цьому всі аматорські змагання заборонені.

З початку грудня Прем'єр-ліга вже перенесла чотири матчі, в тому числі три минулого тижня, через спалахи коронавірусу в "Манчестер Сіті", "Фулхемі" та "Ньюкаслі".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівництво АПЛ обговорювало можливість зупинки сезону на два тижні в січні для запобігання нових випадків зараження коронавірусом. Але зараз цей варіант не розглядається серйозно.