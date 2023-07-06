Чемпіон України отримав суперників у футзальній Лізі чемпіонів

Переможець української Екстра-ліги пропустить попередній раунд і розпочне виступи з основного етапу. Столичний колектив потрапив до групи 1 Шляху A Ліги чемпіонів.

ХІТ на цій стадії турніру зустрінеться з трьома командами. Суперниками киян стали лісабонський "Спортінг", хорватський "Олміссум" і казахський "Аят". Найсерйознішим опонентом буде португальський гранд, оскільки "Спортінг" двічі тріумфував у Лізі чемпіонів і дійшов до фіналу цьогоріч.

Матчі основного раунду відбудуться 24-29 жовтня на домашній арені "Олміссума". До еліт-раунду змагань потраплять три найкращі команди квартету. Натомість там 16 клубів розділяти на чотири групи, переможці яких сформують півфінальні пари.

У сезоні 2022/23 Україну в Лізі чемпіонів представляв "Ураган". Івано-франківці пройшли основний раунд, а в групі еліт-раунду фінішували другими. Квартет виграв якраз "Спортінг".