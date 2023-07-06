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Чемпион Украины получил соперников в футзальной Лиге чемпионов

Фото: ХИТ торжествовал в сезоне 2022/23 чемпионата Украины (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорцив

Столичный ХИТ узнал оппонентов в основном раунде футзальной Лиги чемпионов 2023/24. Киевская команда будет единственным представителем Украины в соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Победитель украинской Экстра-лиги пропустит предварительный раунд и начнет выступления с основного этапа. Столичный коллектив попал в группу 1 Пути A Лиги чемпионов.

ХИТ на этой стадии турнира встретится с тремя командами. Соперниками киевлян стали лиссабонский "Спортинг", хорватский "Олмиссум" и казахский "Аят". Самым серьезным оппонентом будет португальский гранд, поскольку "Спортинг" дважды триумфовал в Лиге чемпионов и дошел до финала в этом году.

Матчи основного раунда состоятся 24-29 октября на домашней арене "Олмиссума". В элит-раунд соревнований попадут три лучшие команды квартета. Там 16 клубов разделять на четыре группы, победители которых сформируют полуфинальные пары.

В сезоне 2022/23 Украину в Лиге чемпионов представлял "Ураган". Ивано-франковцы прошли основной раунд, а в группе элит-раунда финишировали вторыми. Квартет выиграл как раз "Спортинг".

К слову, ранее "Ворскла" и "Кривбасс" получили соперников в женской Лиге чемпионов.

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