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Чемпион Тур де Франс Берналь серьезно пострадал в аварии, у него сломаны позвонки

Автор: РБК-Украина

Чемпион "Тур де Франс-2019" Эган Берналь попал в серьезную аварию. На тренировке его сбил автобус.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

Инцидент произошел в родной для Эгана Колумбии, в городе Ганчансип. Где Берналь тренировался вместе с партнерами по команде "Ineos Grenadiers". Как можно понять по фото, Берналь на большой скорости влетел в стоявший на дороге автобус.

После аварии Берналя доставили в клинику университета Ла-Сабана, где велогонщика поместили в палату интенсивной терапии.

Клиника университета Ла-Сабана выпустила пресс-релиз, в котором рассказала о состоянии Берналя: "Команда нейрохирургов провела операцию по устранению смещения перелома от позвонка Т5 до позвонка Т6 с травматической грыжей межпозвонкового диска. Под постоянным контролем активности нервной системы была введена конструкция, поддерживающая неврологическую целостность и сохраняющую функциональность сегментов от позвонков Т3 до Т8. Нейрохирургическая операция прошла успешно.

Мы ожидаем положительную динамику в следующие 72 часа, которые пациент проведётв палате интенсивной терапии. В дальнейшем немедленно начнём реабилитационный процесс, чтобы добиться для нашего пациента наилучшего из возможных результата".

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