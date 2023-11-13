ua en ru
Пн, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чемпіон світу та Європи з Іспанією розпочав шлях тренера: з ким він працюватиме

Комо, Понеділок 13 листопада 2023 13:58
UA EN RU
Чемпіон світу та Європи з Іспанією розпочав шлях тренера: з ким він працюватиме Фото: Сеск Фабрегас переїхав до Комо влітку торік (comofootball.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник національної команди Іспанії Сеск Фабрегас став виконувачем обов'язків головного тренера італійського "Комо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

36-річний піренеєць замінив на посаді Морено Лонго. Той працював із командою з осені минулого року.

У середу Фабрегас проведе прем'єрне тренування на чолі "Комо". Досі він працював із командою U-19 ломбардців. На чолі юнацької команди недосвідчений фахівець провів 9 матчів, оформивши по три перемоги, нічиї та поразки.

Після тринадцяти турів "Комо" йде на 6-й сходинці в Серії B. Ломбардці набрали 21 очко та мають матч у запасі. Напряму до вищого дивізіону потраплять дві найкращі команди ліги. Ще 6 команд розіграють останню путівку в еліту в рамках плей-офф.

Хто такий Сеск Фабрегас

Уродженець Каталонії, виховувався у структурі "Барселони". У 16 років перебрався до академії лондонського "Арсенала".

У лавах "канонірів" дебютував у сезоні 2003/04, зігравши 3 поєдинки (1 гол) у Кубку англійської ліги. У наступні 7 років був лідером лондонців, здобув Кубок і Суперкубок Англії, дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2005/06. Перед сезоном 2011/12 повернувся до "Барселони".

У складі "блаугранас" провів лише три сезони та здобув 6 трофеїв, зокрема став чемпіоном Іспанії, виграв Суперкубок УЄФА та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу. Згодом перебрався в "Челсі" та двічі виграв титул АПЛ. Перед "Комо" мав невдалий період у "Монако".

Зі збірною Іспанії виграв ЧС-2010 та тріумфував на двох чемпіонатах Європи (2008, 2012). Загалом зіграв 110 матчів за "Фурію Роху", в яких оформив 15 голів.

До слова, напередодні Коваленко забив у ворота "Наполі" переможний м'яч "Емполі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Італії
NEWS
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом