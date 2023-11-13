Чемпіон світу та Європи з Іспанією розпочав шлях тренера: з ким він працюватиме

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

36-річний піренеєць замінив на посаді Морено Лонго. Той працював із командою з осені минулого року.

У середу Фабрегас проведе прем'єрне тренування на чолі "Комо". Досі він працював із командою U-19 ломбардців. На чолі юнацької команди недосвідчений фахівець провів 9 матчів, оформивши по три перемоги, нічиї та поразки.

Після тринадцяти турів "Комо" йде на 6-й сходинці в Серії B. Ломбардці набрали 21 очко та мають матч у запасі. Напряму до вищого дивізіону потраплять дві найкращі команди ліги. Ще 6 команд розіграють останню путівку в еліту в рамках плей-офф.

Хто такий Сеск Фабрегас

Уродженець Каталонії, виховувався у структурі "Барселони". У 16 років перебрався до академії лондонського "Арсенала".

У лавах "канонірів" дебютував у сезоні 2003/04, зігравши 3 поєдинки (1 гол) у Кубку англійської ліги. У наступні 7 років був лідером лондонців, здобув Кубок і Суперкубок Англії, дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2005/06. Перед сезоном 2011/12 повернувся до "Барселони".

У складі "блаугранас" провів лише три сезони та здобув 6 трофеїв, зокрема став чемпіоном Іспанії, виграв Суперкубок УЄФА та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу. Згодом перебрався в "Челсі" та двічі виграв титул АПЛ. Перед "Комо" мав невдалий період у "Монако".

Зі збірною Іспанії виграв ЧС-2010 та тріумфував на двох чемпіонатах Європи (2008, 2012). Загалом зіграв 110 матчів за "Фурію Роху", в яких оформив 15 голів.