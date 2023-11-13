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Чемпион мира и Европы с Испанией начал путь тренера: с кем он будет работать

Комо, Понедельник 13 ноября 2023 13:58
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Чемпион мира и Европы с Испанией начал путь тренера: с кем он будет работать Фото: Сеск Фабрегас переехал в Комо летом прошлого года (comofootball.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший полузащитник национальной команды Испании Сеск Фабрегас стал исполняющим обязанности главного тренера итальянского "Комо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

36-летний пиренеец заменил в должности Морено Лонго. Тот работал с командой с осени прошлого года.

В среду Фабрегас проведет премьерную тренировку во главе "Комо". До этого он работал с командой U-19 ломбардцев. Во главе юношеской команды неопытный специалист провел 9 матчей, оформив по три победы, ничьи и поражения.

После тринадцати туров "Комо" идет на 6-й строчке в Серии B. Ломбардцы набрали 21 очко и имеют матч в запасе. Напрямую в высший дивизион попадут две лучшие команды лиги. Еще 6 команд разыграют последнюю путевку в элиту в рамках плей-офф.

Кто такой Сеск Фабрегас

Уроженец Каталонии, воспитывался в структуре "Барселоны". В 16 лет перебрался в академию лондонского "Арсенала".

В рядах "канониров" дебютировал в сезоне 2003/04, сыграв 3 поединка (1 гол) в Кубке английской лиги. В последующие 7 лет был лидером лондонцев, завоевал Кубок и Суперкубок Англии, дошел до финала Лиги чемпионов 2005/06. Перед сезоном 2011/12 вернулся в "Барселону".

В составе "блаугранас" провел всего три сезона и завоевал 6 трофеев, в том числе стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок УЕФА и триумфовал на Клубном чемпионате мира. Затем перебрался в "Челси" и дважды выиграл титул АПЛ. Перед "Комо" был неудачный период в "Монако".

Со сборной Испании выиграл ЧМ-2010 и триумфовал на двух чемпионатах Европы (2008, 2012). В общей сложности сыграл 110 матчей за "Фурию Роху", в которых оформил 15 голов.

К слову, накануне Коваленко забил в ворота "Наполи" победный мяч "Эмполи".

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