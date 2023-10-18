Чемпіон світу став тренером хокейної збірної України

54-річний фахівець обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Вадима Шахрайчука. Раніше він двічі працював асистентом головного тренера "синьо-жовтих".

Христич уклав із федерацією контракт на 1 рік. До штабу нового керманича збірної увійшли головний тренер київського "Сокола" Олег Шафаренко та канадець Нік Філан. Головним завданням нового наставника "синьо-жовтих" стане вихід до Дивізіону IA.

Президент ФХУ Георгій Зубко розкрив функціональні обов'язки кожного фахівця. Зокрема, Христич здійснюватиме загальне управління командою, прийматиме остаточні кадрові та стратегічні рішення. Натомість Шафаренко займатиметься тренувальним процесом і тактичною підготовкою команди, а Філан працюватиме аналітиком.

Хто такий Дмитро Христич

Уродженець Києва, вихованець столичного "Сокола". На драфті НХЛ-1988 обраний "Вашингтон Кепіталз" під 120-м номером.

У лавах рідної команди виступав у 1985-1990 рр., зіграв 178 матчів і набрав 98 очок (53 шайби, 45 передач). У 1990 році став чемпіоном світу в складі збірної СРСР і переїхав за океан. Відіграв 7 сезонів за "Кепіталз" (1990-1995, 2000-2002 рр.), а також захищав кольори "Лос-Анджелеса", "Бостона" та "Торонто".

Загалом під егідою НХЛ провів 811 матчів регулярного чемпіонату, у яких закинув 259 шайб і зробив 337 асистів. Учасник Матчів усіх зірок ліги (1997, 1999). У складі збірної України зіграв на трьох чемпіонатах світу та Олімпіаді-2002.