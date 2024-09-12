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Чемпіон світу потрапив у черговий скандал: після поразки "відігрався" на операторі

Фото: Еміліано Мартінес на тренуванні національної команди (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Андрій Костенко

Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес після програного Колумбії поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу-2026 спрямував гнів на телеоператора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noticias RCN.

Колумбійський оператор Джонні Джексон наблизився до зірки "альбіселесте" після поразки (1:2), щоб зняти емоції голкіпера. Проте, аргентинцю така ідея не сподобалася.

За словами потерпілого, Мартінес дав йому ляпаса, після чого камера впала на газон. За мотивами цього інциденту оператор вже записав відеозвернення до воротаря, у якому розповів, що лише виконував свою роботу. Він також закликав чемпіона світу менш емоційно реагувати на поразки.

На захист Джексона стала й Асоціація спортивних журналістів Колумбії. Організація закликала покарати воротаря збірної Аргентини за ганебний вчинок.

 

 

 

Якими були інші витівки Мартінеса

Цей скандал не став першим у біографії голкіпера. Після тріумфу на ЧС-2022 аргентинець непристойним жестом відреагував на вручення призу найкращому воротарю турніру.

Після Мундіалю на чемпіонському параді  в столиці Аргентини Мартінес розмахував лялькою, на якій була маска незадоволеного Мбаппе. А влітку цьогоріч повторив непристойний жест після фіналу Копа Амеріка.

 

 

Фото: Еміліано Мартінес знаний ексцентричною поведінкою (facebook.com/AFASeleccionArgentina)

 

У складі бірмінгемської "Астон Вілли" в протистоянні з французьким "Ліллем" він відбив пенальті та підніс вказівний палець до губ. Кіпер і надалі провокував уболівальників "догів" і згодом отримав дискваліфікацію.

Під час поєдинку проти збірної Бразилії кілька разів намагався застрибнути на трибуну. Так аргентинець відреагував на сутичку бразильського поліцейського з аргентинськими фанатами.

Зазначимо, що Аргентина та Бразилія синхронно програли в кваліфікації до ЧС-2026.

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Збірна Аргентини